Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:33
Фото ОПУ

70% українців знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня, 29% нічого не про це не чули.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 жовтня

Дослівно: "70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають".  

 

Деталі: Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу у мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії "Сила і честь", "Європейської солідарності", партії Шарія та "Свободи".

 

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї з опитуванням Зеленського у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно.  

 

Відзначається, що відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії "Європейська солідарність". Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії "Слуга народу".

Крім того, 63% респондентів вважають ініціативу президента законною, а 23% дотримуються протилежної думки.  

 

Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 4000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.5%.  

Що було раніше: Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк

фотоБалуха виписали з лікарні після побиття

Як "попередники": Зеленський дав інтерв’ю 4 каналам

7 053 нових випадки COVID зафіксували в Україні 21 жовтня

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Новини 21 жовтня: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів

Усі новини...
опитування
Acta non verba, пане президенте!
Опитування "5 питань від Зеленського" профінансує "Слуга народу"
Найбільше корупцію пов’язують з Порошенком та його партією - опитування
Останні новини
12:43
Тепло і сухо: якою буде погода у найближчі дні
12:41
МЗС заявило рішучий протест незаконним розкопкам в окупованому Криму
12:33
інфографіка Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського
12:23
"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
12:20
Данілов хоче виробляти зброю з країнами НАТО і натякає на високоточну
12:10
Як і чим діти харчуватимуться в школах і садках: у МОЗ розробили проєкт постанови
12:08
фотоНа Харківщині спалили машину кандидата від "Євросолідарності"
12:07
Антирекорд коронавірусу в Києві: діагноз поставили 631 людині
12:02
Київ закупив 200 білоруських автобусів у лізинг без оголошення тендеру
12:00
фото Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!