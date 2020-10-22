Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського

70% українців знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня, 29% нічого не про це не чули.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 жовтня

Дослівно: "70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають".

Деталі: Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу у мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії "Сила і честь", "Європейської солідарності", партії Шарія та "Свободи".

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї з опитуванням Зеленського у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно.

Відзначається, що відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії "Європейська солідарність". Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії "Слуга народу".



Крім того, 63% респондентів вважають ініціативу президента законною, а 23% дотримуються протилежної думки.

Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 4000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.5%.

Що було раніше: Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

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