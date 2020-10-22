Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти треть украинцев до сих пор ничего не знают об опросе Зеленского

Четверг, 22 октября 2020, 12:33
Почти треть украинцев до сих пор ничего не знают об опросе Зеленского
Фото ОПУ

70% украинцев знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября, 29% ничего не об этом не слышали.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 октября

Дословно: "70% респондентов знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (35% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали). 29% ничего об этом не знают".  

 

Детали: Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе у жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии "Сила и честь", "Европейской солидарности", партии Шария и "Свободы".

 

43% опрошенных положительно относятся к опросу Зеленского в день выборов. 30% – нейтрально и 25% – отрицательно. 

 

Отмечается, что относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии "Европейская солидарность". Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

Кроме того, 63% респондентов считают инициативу президента законной, а 23% придерживаются противоположного мнения.

 

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.5%.

Что было раньше: Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Украинская правда
Темы: опроссоциологияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
опрос
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: