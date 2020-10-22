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Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

Четверг, 22 октября 2020, 17:55
Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Источник: Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше.

Режим "тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна"

Детали: Он напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

Зеленский отметил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса: "Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска".

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассэкономикавойна
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