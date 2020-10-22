Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

Четверг, 22 октября 2020, 17:55

Президент Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Источник: Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше.

Режим "тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна"

Детали: Он напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

Зеленский отметил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса: "Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска".

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассэкономикавойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ

В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"

Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

Все новости...
Зеленский
Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос
Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19
"5 вопросов Зеленского": МВД призывает не трогать волонтеров, которые будут проводить опрос
Последние новости
18:21
Зеленский о Кернесе: Из-за него погибло большое количество людей
18:19
Украинско-американская компания запустит спутник в 2022 году
17:55
Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский
17:53
Адвокаты Онищенко взбунтовались на заседании ВАКС
17:42
Сивохо раскритиковал вояж "слуг" на Донбасс
17:31
Что сейчас известно об украинской вакцину от COVID-19
17:30
"Нафтогаз" готов заключить мировую с компаниями, которые называл "мошенническими"
17:26
Белорусского поэта арестовали на 13 суток за то, что показывал "викторию"
17:25
"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ
17:19
В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"
Все новости...