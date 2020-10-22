Путін заявив, що особисто просив відпустити Навального на лікування

Президент Росії Володимир Путін наголосив, що особисто сприяв тому, аби опозиційного політика Олексія Навального випустили на лікування до Німеччини.

Джерело: Путін під час виступу в дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова Путіна: "Одразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати, бо у нього були обмеження, пов'язані з судовим слідством і кримінальною справою.

У нього були обмеження на виїзд. Я відразу попросив Генеральну прокуратуру дозволити це зробити. Він поїхав".

Деталі: Путін також запевняє, що якби Навального хотіли отруїти влади Росії, то йому б не дали виїхати за кордон.

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