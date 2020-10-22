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Путін заявив, що особисто просив відпустити Навального на лікування

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:55

Президент Росії Володимир Путін наголосив, що особисто сприяв тому, аби опозиційного політика Олексія Навального випустили на лікування до Німеччини.

Джерело: Путін під час виступу в дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова Путіна: "Одразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати, бо у нього були обмеження, пов'язані з судовим слідством і кримінальною справою.

У нього були обмеження на виїзд. Я відразу попросив Генеральну прокуратуру дозволити це зробити. Він поїхав".

Деталі: Путін також запевняє, що якби Навального хотіли отруїти влади Росії, то йому б не дали виїхати за кордон.

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президентРосії Володимир Путін.

Українська правда
Теми: ПутінНавальнийРосія


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