Путин заявил, что лично просил отпустить Навального на лечение

Президент России Владимир Путин заявил, что лично способствовал тому, чтобы политика Алексея Навального выпустили на лечение в Германию.

Источник: Путин во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь Путина: "Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал".

Детали: Путин также уверяет, что если бы Навального хотели отравить власти России, то ему бы не дали уехать за границу.

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