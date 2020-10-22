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Путин заявил, что лично просил отпустить Навального на лечение

Четверг, 22 октября 2020, 20:55
Путин заявил, что лично просил отпустить Навального на лечение

Президент России Владимир Путин заявил, что лично способствовал тому, чтобы политика Алексея Навального выпустили на лечение в Германию.

Источник: Путин во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь Путина: "Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал".

Детали: Путин также уверяет, что если бы Навального хотели отравить власти России, то ему бы не дали уехать за границу.

Предыстория:

  • Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентомиз группы "Новичок".
  • Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинНавальныйРосcия
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