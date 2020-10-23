Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ має план дій на 4 сценарії епідемії, Україна поки на першому

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 10:37
МОЗ має план дій на 4 сценарії епідемії, Україна поки на першому

Міністерство охорони здоров'я має плани дій на чотири сценарії темпів поширення корнавірусної хвороби COVID-19 в Україні, найгірший з яких припускає понад 20 тисяч хворих на добу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 жовтня

Пряма мова: "Ми розробляли різні сценарії розвитку подій - в тому числі, і сценарії щодо різкого зростання кількості хворих, і реагування системи охорони здоров'я. Коли ми говоримо про реагування системи охорони здоров'я, ми чітко усвідомлюємо, що кількість ліжок, яку ми можемо відвести під лікування хворих на COVID-19, обмежена 52 тисячами. Бо в нас інші хвороби не зробили канікул...".

Деталі: Степанов пояснив, що здатність медичної системи надавати допомогу оцінюється, виходячи з кількості тих, хто захворів за добу, із яких вираховується кількість (відсоток) тих, кого можуть госпіталізувати.

МОЗ прорахував 4 "рівні" поширення хвороби.

Перший рівень - той, на якому Україна перебуває зараз, до 8-тисяч хворих на добу. На цьому рівні влада нарощує кількість ліжок у лікарнях і здатність медичної системи лікувати хворих.

Другий рівень - коли добовий приріст хворих зросте до 10 тисяч осіб. Тоді МОЗ планує ввести практично всі 52 тисячі ліжок і може почати у деяких регіонах розгортати мобільні шпиталі.

Третій рівень - до 15-ти тисяч нових хворих за добу. На ньому МОЗ буде змушений "ввести практично повний перелік обмежень, який передбачає червона зона, по всій країні".

В такому разі не виключене розгортання мобільних шпиталів, повна мобілізація лікарів і медичних працівників, включаючи навіть інтернів.

Четвертий рівень - коли кількість хворих може дійти до 20-ти тисяч на добу, а заповненість "ліжкового фонду" може скласти до 100%.

За словами Степанова, в такому випадку МОЗ змушене буде "запроваджувати так звані протоколи вибору", коли лікар визначає, кого рятувати насамперед.

Голова МОЗ наголосив, що кількість медпрацівників обмежена, їх не можна "імпортувати" звідкись у критичній ситуації.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: