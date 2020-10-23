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МОЗ має план дій на 4 сценарії епідемії, Україна поки на першому

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 10:37

Міністерство охорони здоров'я має плани дій на чотири сценарії темпів поширення корнавірусної хвороби COVID-19 в Україні, найгірший з яких припускає понад 20 тисяч хворих на добу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 жовтня

Пряма мова: "Ми розробляли різні сценарії розвитку подій - в тому числі, і сценарії щодо різкого зростання кількості хворих, і реагування системи охорони здоров'я. Коли ми говоримо про реагування системи охорони здоров'я, ми чітко усвідомлюємо, що кількість ліжок, яку ми можемо відвести під лікування хворих на COVID-19, обмежена 52 тисячами. Бо в нас інші хвороби не зробили канікул...".

Деталі: Степанов пояснив, що здатність медичної системи надавати допомогу оцінюється, виходячи з кількості тих, хто захворів за добу, із яких вираховується кількість (відсоток) тих, кого можуть госпіталізувати.

МОЗ прорахував 4 "рівні" поширення хвороби.

Перший рівень - той, на якому Україна перебуває зараз, до 8-тисяч хворих на добу. На цьому рівні влада нарощує кількість ліжок у лікарнях і здатність медичної системи лікувати хворих.

Другий рівень - коли добовий приріст хворих зросте до 10 тисяч осіб. Тоді МОЗ планує ввести практично всі 52 тисячі ліжок і може почати у деяких регіонах розгортати мобільні шпиталі.

Третій рівень - до 15-ти тисяч нових хворих за добу. На ньому МОЗ буде змушений "ввести практично повний перелік обмежень, який передбачає червона зона, по всій країні".

В такому разі не виключене розгортання мобільних шпиталів, повна мобілізація лікарів і медичних працівників, включаючи навіть інтернів.

Четвертий рівень - коли кількість хворих може дійти до 20-ти тисяч на добу, а заповненість "ліжкового фонду" може скласти до 100%.

За словами Степанова, в такому випадку МОЗ змушене буде "запроваджувати так звані протоколи вибору", коли лікар визначає, кого рятувати насамперед.

Голова МОЗ наголосив, що кількість медпрацівників обмежена, їх не можна "імпортувати" звідкись у критичній ситуації.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов


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