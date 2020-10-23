У МОЗ есть план действий на 4 сценария эпидемии, Украина пока на первом

Министерство здравоохранения разработало планы действий на четыре сценария темпов распространения корнавирусной болезни COVID-19 в Украине, худший из которых предполагает более 20 тысяч больных в сутки.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 октября

Прямая речь: "Мы разрабатывали разные сценарии развития событий - в том числе, и сценарии резкого роста количества больных, и реагирования системы здравоохранения. Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко осознаем, что количество коек, которое мы можем отвести под лечение больных COVID-19, ограничено 52 тысячами. Потому что у нас другие болезни не делали каникул... ".

Детали: Степанов пояснил, что способность медицинской системы оказывать помощь оценивается, исходя из количества заболевших за сутки, из которых вычитается количество (процент) тех, кого могут госпитализировать.

МОЗ просчитал 4 "уровня" распространения болезни.

Первый уровень - тот, на котором Украина находится сейчас, до 8-ми тысяч больных в сутки. На этом уровне власти наращивают количество коек в больницах и способность медицинской системы лечить больных.

Второй уровень - когда суточный прирост больных возрастет до 10 тысяч человек. Тогда Минздрав планирует ввести практически все 52 тысячи коек и может начать в некоторых регионах разворачивать мобильные госпитали.

Третий уровень - до 15-ти тысяч новых больных в сутки. На нем МОЗ будет вынужден "ввести практически полный перечень ограничений, который предусматривает красная зона, по всей стране".

В таком случае не исключено развертывание мобильных госпиталей, полная мобилизация врачей и медицинских работников, включая даже интернов.

Четвертый уровень - когда количество больных может дойти до 20 тысяч в сутки, а заполненность "коечного фонда" может составить до 100%.

По словам Степанова, в таком случае МОЗ будет вынуждено "вводить так называемые протоколы выбора", когда врач определяет, кого спасать в первую очередь.

Глава Минздрава подчеркнул, что количество медработников ограничено, их нельзя "импортировать" откуда-то в критической ситуации.

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