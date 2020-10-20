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Лікарі вирішуватимуть, кого рятувати, якщо буде по 20 тисяч випадків COVID щодня

Вівторок, 20 жовтня 2020, 13:01
Лікарі вирішуватимуть, кого рятувати, якщо буде по 20 тисяч випадків COVID щодня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що якщо в Україні будуть підтверджувати близько 20 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, то лікарі вирішуватимуть, кого лікувати, а кого - ні.

Джерело: Степанов з трибуни ВР 20 жовтня

Деталі: За словами Степанова, МОЗ розробив план, який визначає алгоритм дій для 4 рівнів небезпеки, у залежності від кількості хворих та завантаженості медиків:

  • Перший рівень – 5-7 тисяч хворих на добу. Таке навантаження МОЗ здатен витримати.
  • Другий рівень – 8-10 тисяч хворих на добу. При цьому заповнення ліжок фонду хворих на COVID-19 буде складати 70%. За словами Степанова, Україна може опинитися на цьому рівні у найближчі тижні. Тоді Україна збільшить кількість ліжок для хворих до 52 тисяч, буде розгортати госпіталі поза закладами охорони здоров’я, збільшать кількість медиків за рахунок залучення працівників інших відділень, будуть укладати контракти.
  • Третій рівень – 11-15 тисяч хворих на добу. Заповненість ліжок по країні  – не менше 85%. Введуть жорсткий карантин. Мобілізують всіх медпрацівників. Працюватимуть польові шпиталі.
  • Четвертий рівень – 20 тисяч хворих на добу – ресурси системи медохорони здоров’я вичерпані.

Пряма мова: "Четвертий рівень – це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо вимушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги".

Що було раніше: Розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

Передісторія: 

  • За добу 19 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 469 особам, померли 113 хворих - це антирекорд, одужали 3 044 особи - це рекорд; було госпіталізовано 841 людину.
  • 19 жовтня Україна була на 17 місці серед інших країн за добовим приростом хворих та на 16-му – за кількістю летальних випадків. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Степановкарантин
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