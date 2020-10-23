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Отец погибшего разведчика подал иск против Зеленского

Пятница, 23 октября 2020, 14:46
Отец погибшего разведчика подал иск против Зеленского
Фото c Facebook

Отец погибшего в Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий.

Источник: пост Журавля в Facebook

Прямая речь: "Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремление к миру".

Я подаю иск в Генеральную прокуратуру относительно совершения преступления Владимиром Зеленским на посту верховного главнокомандующего и президента Украины".

Детали: Журавель добавил, что не боится и пойдет до конца, ради справедливости.

Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил привлечение подразделений специального назначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий" возле Зайцевого. По словам отца, это привело к тому, что раненный Ярослав Журавель погиб от кровопотери в "серой зоне".

Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і...

Опубліковано Остапом Підковою Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Бездействие военной власти) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Исковое заявление Журавель подал в ГПУ и Государственное бюро расследований.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных.
  • Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий (Ярослав Журавель) был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 
  • 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело, погибшим оказался Николай Илин. 
  • 21 июля боевики передали еще одно тело павшего защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым. Позже подтвердилось, что погиб Журавель. 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассвойнажертвы
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