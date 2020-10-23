Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія навчилася маскувати отруєння "Новічком" – розслідування

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:37
Росія навчилася маскувати отруєння Новічком – розслідування

Розслідування журналістів показало, що російським ученим вдалося розробити нову систему доставки отрути групи "Новічок" в організм за допомогою нанокапсул.

Джерело: спільне розслідування "Радіо Свобода", Bellingcat, Der Spiegel та The Insider

Деталі: Журналісти наголошують, що розробки "Новічка" не були припинені з розпадом Радянського Союзу і тривають під керівництвом вихідців з військових наукових інститутів, що займалися цим за радянських часів. Росіяни офіційно запевняють, що ніколи не займалися розробкою цієї отрути.

Ключовою організацією в російській програмі створення отруйних речовин є Випробувальний інститут військової медицини в Санкт-Петербурзі. Його керівник неодноразово контактував з високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Розслідувачі зазначають, що російським вченим вдалося розробити нову систему доставки "Новічка" в організм: за допомогою нанокапсул. Вони дозволяють досягти відразу кількох цілей: зокрема, відстрочити його дію і "замаскувати" - обидва ці чинники проявилися при отруєнні Навального.

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • Одразу ж стало відомо, що Навальний був отруєний "новою поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок".
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Теми: РосіяНавальний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Росія
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: