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Росія навчилася маскувати отруєння "Новічком" – розслідування

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:37

Розслідування журналістів показало, що російським ученим вдалося розробити нову систему доставки отрути групи "Новічок" в організм за допомогою нанокапсул.

Джерело: спільне розслідування "Радіо Свобода", Bellingcat, Der Spiegel та The Insider

Деталі: Журналісти наголошують, що розробки "Новічка" не були припинені з розпадом Радянського Союзу і тривають під керівництвом вихідців з військових наукових інститутів, що займалися цим за радянських часів. Росіяни офіційно запевняють, що ніколи не займалися розробкою цієї отрути.

Ключовою організацією в російській програмі створення отруйних речовин є Випробувальний інститут військової медицини в Санкт-Петербурзі. Його керівник неодноразово контактував з високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Розслідувачі зазначають, що російським вченим вдалося розробити нову систему доставки "Новічка" в організм: за допомогою нанокапсул. Вони дозволяють досягти відразу кількох цілей: зокрема, відстрочити його дію і "замаскувати" - обидва ці чинники проявилися при отруєнні Навального.

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • Одразу ж стало відомо, що Навальний був отруєний "новою поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок".
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Теми: РосіяНавальний


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