Росія навчилася маскувати отруєння "Новічком" – розслідування

Розслідування журналістів показало, що російським ученим вдалося розробити нову систему доставки отрути групи "Новічок" в організм за допомогою нанокапсул.

Джерело: спільне розслідування "Радіо Свобода", Bellingcat, Der Spiegel та The Insider

Деталі: Журналісти наголошують, що розробки "Новічка" не були припинені з розпадом Радянського Союзу і тривають під керівництвом вихідців з військових наукових інститутів, що займалися цим за радянських часів. Росіяни офіційно запевняють, що ніколи не займалися розробкою цієї отрути.

Ключовою організацією в російській програмі створення отруйних речовин є Випробувальний інститут військової медицини в Санкт-Петербурзі. Його керівник неодноразово контактував з високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Розслідувачі зазначають, що російським вченим вдалося розробити нову систему доставки "Новічка" в організм: за допомогою нанокапсул. Вони дозволяють досягти відразу кількох цілей: зокрема, відстрочити його дію і "замаскувати" - обидва ці чинники проявилися при отруєнні Навального.

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