Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия научилась маскировать отравление "Новичком" - расследование

Пятница, 23 октября 2020, 17:37
Россия научилась маскировать отравление Новичком - расследование

Исследование журналистов показало, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки яда группы "Новичок" в организм с помощью нанокапсул.

Источник: совместное расследование "Радио Свобода", Bellingcat, Der Spiegel та The Insider

Детали: Журналисты отмечают, что разработки "Новичка" не были прекращены с распадом Советского Союза и продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Россияне официально уверяют, что никогда не занимались разработкой этого яда.

Ключевой организацией в российской программе создания ядовитых веществ является Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель неоднократно контактировал с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии скрипачей.

Расследователи отмечают, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки " Новичком" в организм: с помощью нанокапсул. Они позволяют достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" - оба эти фактора проявились при отравлении Навального.

Предыстория:

  • Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • Со временем стало известно, что Навальный был отравлен "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок".
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Росcия
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: