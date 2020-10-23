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Россия научилась маскировать отравление "Новичком" - расследование

Пятница, 23 октября 2020, 17:37

Исследование журналистов показало, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки яда группы "Новичок" в организм с помощью нанокапсул.

Источник: совместное расследование "Радио Свобода", Bellingcat, Der Spiegel та The Insider

Детали: Журналисты отмечают, что разработки "Новичка" не были прекращены с распадом Советского Союза и продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Россияне официально уверяют, что никогда не занимались разработкой этого яда.

Ключевой организацией в российской программе создания ядовитых веществ является Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель неоднократно контактировал с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии скрипачей.

Расследователи отмечают, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки " Новичком" в организм: с помощью нанокапсул. Они позволяют достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" - оба эти фактора проявились при отравлении Навального.

Предыстория:

  • Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • Со временем стало известно, что Навальный был отравлен "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок".
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Темы: РосcияНавальный


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