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Турчинов закликає викликати поліцію через "опитування Зеленського"

Субота, 24 жовтня 2020, 15:01

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликає викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.

Джерело: сайт Турчинова

Дослівно: "Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин та викликати правоохоронців".

"Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників "Слуг народу" в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців".

Деталі: Турчинов вважає, що "опитування від Зеленського" – це спроба в день голосування "нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України".

Окрім того, за його словами, так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.

Дослівно: "Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях.

Цинізм цього фарсу полягає ще і в тому, що у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх своїх забаганок і обіцянок протягом перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації). Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не питав".

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Українська правда
Теми: ТурчиновопитуванняСлуга народуЗеленський


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