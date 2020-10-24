Турчинов закликає викликати поліцію через "опитування Зеленського"
Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликає викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.
Джерело: сайт Турчинова
Дослівно: "Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин та викликати правоохоронців".
"Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників "Слуг народу" в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців".
Деталі: Турчинов вважає, що "опитування від Зеленського" – це спроба в день голосування "нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України".
Окрім того, за його словами, так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.
Дослівно: "Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях.
Цинізм цього фарсу полягає ще і в тому, що у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх своїх забаганок і обіцянок протягом перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації). Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не питав".
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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує
Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".