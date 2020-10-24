Турчинов закликає викликати поліцію через "опитування Зеленського"

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликає викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.

Джерело: сайт Турчинова

Дослівно: "Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин та викликати правоохоронців".

"Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників "Слуг народу" в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців".

Деталі: Турчинов вважає, що "опитування від Зеленського" – це спроба в день голосування "нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України".

Окрім того, за його словами, так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.

Дослівно: "Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях.

Цинізм цього фарсу полягає ще і в тому, що у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх своїх забаганок і обіцянок протягом перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації). Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не питав".

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