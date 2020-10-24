Турчинов призывает вызвать полицию из-за "опроса Зеленского"
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призывает вызывать правоохранителей и документировать "преступление", которым он считает опрос, который будет проводиться за деньги "Слуги народа" возле избирательных участков 25 октября.
Источник: сайт Турчинова
Дословно: "Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей".
"Советую всем не участвовать в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. А в случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" в месте расположения избирательных участков, - фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызывать правоохранителей".
Детали: Турчинов считает, что "опрос от Зеленского" – это попытка в день голосования "нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины".
Кроме того, по его словам, так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают за неучтенную наличность (черный нал), что также является преступлением.
Дословно: "Грязные технологии, примененные Зе-командой, предусматривают непосредственное влияние на избирателей в день голосования. Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как они проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги беспокоятся об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, указанный в вопросах.
Цинизм этого фарса заключается еще и в том, что у Зеленского были все механизмы для реализации всех своих прихотей и обещаний во время пребывания в должности (монобольшинство, правительство, местные администрации). Он мог все это сделать, как сделал, в частности, с легализацией азартных игр, о которой никто ни у кого не спрашивал".
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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
- Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".