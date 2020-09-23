Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині
"Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова на міській партконференції 23 вересня
Пряма мова Терехова: "Я прошу вас підтримати кандидатуру Кернеса Геннадія Адольфовича на посаду Харківського міського голови на цих виборах".
Деталі: Відзначається, що Кернеса обрали кандидатом на безальтернативній основі – його кандидатуру підтримали одноголосно.
Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків".
Терехов висловив упевненість, що Кернес, який зараз лікується у берлінській клініці "Шаріте", найближчим часом повернеться до Харкова і переможе в першому турі виборів.
Передісторія:
- 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Повідомлялося, що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
- 18 вересня син Кернеса заявив про покращення його самопочуття.