Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині

"Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова на міській партконференції 23 вересня

Пряма мова Терехова: "Я прошу вас підтримати кандидатуру Кернеса Геннадія Адольфовича на посаду Харківського міського голови на цих виборах".

Деталі: Відзначається, що Кернеса обрали кандидатом на безальтернативній основі – його кандидатуру підтримали одноголосно.

Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків".

Терехов висловив упевненість, що Кернес, який зараз лікується у берлінській клініці "Шаріте", найближчим часом повернеться до Харкова і переможе в першому турі виборів.

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