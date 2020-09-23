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Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині

Середа, 23 вересня 2020, 10:32
Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині
Фото з Facebook Кернеса

"Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова на міській партконференції 23 вересня

Пряма мова Терехова: "Я прошу вас підтримати кандидатуру Кернеса Геннадія Адольфовича на посаду Харківського міського голови на цих виборах".

Деталі: Відзначається, що Кернеса обрали кандидатом на безальтернативній основі – його кандидатуру підтримали одноголосно.

Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків".

Терехов висловив упевненість, що Кернес, який зараз лікується у берлінській клініці "Шаріте", найближчим часом повернеться до Харкова і переможе в першому турі виборів.

Передісторія:

  • 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 
  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Повідомлялося, що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
  • 18 вересня син Кернеса заявив про покращення його самопочуття. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарківвибори
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