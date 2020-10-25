Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 20:45

Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в Харькове победу на выборах городского головы получает действующий мэр Геннадий Кернес.

Источник: Студия Савика Шустера

 

Детали: Кернес набирает 57,90% голосов, тогда как его ближайший конкурент – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман – 12.12%.

На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 11,98% голосов.

На выборах в Харьковский городской совет также лидирует "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", набирая 39.52% голосов.

 

На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 16.99%, на третьем – "Слуга народа" (12.39%).

"Европейская солидарность" набирает 9.17%, Партия Шария - 6.41%, "Блок Светличной – Разом!" – 5.42%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки – 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Украинская правда
Темы: ХарьковКернесэкзит-полвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году

фото, видеоК опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против

Все новости...
Харьков
Зеленский о Кернесе и других мэрах: Из-за них погибло большое количество людей
Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове
В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили
Последние новости
21:08
На выборах мэра Днепра лидирует Филатов – экзит-пол
21:07
Треть избирателей проигнорировали опрос от Зеленского – "Рейтинг"
20:45
Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол
20:28
Силовики разоблачили "сетку" карусельщиков, которые голосовали за ОПЗЖ
20:21
Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах
20:18
Выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр – экзит-пол
20:18
В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"
20:08
инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур
19:59
Верещук ожидает, что выйдет во второй тур, но "небо не упадет"
19:56
Украина "жестко отреагировала" на агитацию в день выборов главы МИД Венгрии
Все новости...