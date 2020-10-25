Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в Харькове победу на выборах городского головы получает действующий мэр Геннадий Кернес.

Источник: Студия Савика Шустера

Детали: Кернес набирает 57,90% голосов, тогда как его ближайший конкурент – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман – 12.12%.

На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 11,98% голосов.

На выборах в Харьковский городской совет также лидирует "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", набирая 39.52% голосов.

На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 16.99%, на третьем – "Слуга народа" (12.39%).

"Европейская солидарность" набирает 9.17%, Партия Шария - 6.41%, "Блок Светличной – Разом!" – 5.42%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки – 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).