Чинний мер Черкас позмагається з представником "Голосу" – екзит-пол

На виборах мера Черкас найбільше голосів здобуває діючий мер Анатолій Бондаренко, він вийде у другий тур з представником "Голосу" Віктором Євпаком, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Джерело: Студія Савіка Шустера

Деталі: Бондаренко (партія "За майбутнє") набирає 32.66% голосів.

Представник партії "Голос" Віктор Євпак – 19.84%.

На третьому місці Віталій Ільченко від "Слуги народу" з результатом 17.80%.

На виборах до Черкаської міської ради найбільше місць здобуває "Слуга народу" з результатом 20.68%.

Партія "За майбутнє" набирає 13.32%, "Голос" – 12.05%, "Європейська солідарність" – 10.92, "ВО Черкащани" 8.70%, "Опозиційна платформа – За життя" – 5.74%.

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Передісторія:

Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського.

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