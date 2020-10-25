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Чинний мер Черкас позмагається з представником "Голосу" – екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 23:36

На виборах мера Черкас найбільше голосів здобуває діючий мер Анатолій Бондаренко, він вийде у другий тур з представником "Голосу" Віктором Євпаком, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Джерело: Студія Савіка Шустера

 

Деталі: Бондаренко (партія "За майбутнє") набирає 32.66% голосів.

Представник партії "Голос" Віктор Євпак – 19.84%.

На третьому місці Віталій Ільченко від "Слуги народу" з результатом 17.80%.

На виборах до Черкаської міської ради найбільше місць здобуває "Слуга народу" з результатом 20.68%.

 

Партія "За майбутнє" набирає 13.32%, "Голос" – 12.05%, "Європейська солідарність" – 10.92, "ВО Черкащани" 8.70%, "Опозиційна платформа – За життя" – 5.74%.

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Передісторія:

  • Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
  • Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
  • 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.
  • 1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського.

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Українська правда
Теми: Черкасиекзит-полвибори


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