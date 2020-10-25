Действующий мэр Черкасс посоревнуется с представителем "Голоса" – экзит-пол

На выборах мэра Черкасс больше всего голосов набирает действующий мэр Анатолий Бондаренко, он выйдет во второй тур с представителем "Голоса" Виктором Евпаком, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Источник: Студия Савика Шустера

Детали: Бондаренко (партия "За майбутнє") набирает 32.66% голосов.

Представитель партии "Голос" Виктор Евпак – 19.84%.

На третьем месте Виталий Ильченко от "Слуги народа" с результатом 17.80%.

На выборах в Черкасский городской совет больше всего мест получает "Слуга народа" с результатом 20.68%.

Партия "За майбутнє" набирает 13.32%, "Голос" – 12.05%, "Европейская солидарность" – 10.92, "ВО Черкащани" 8.70%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5.74%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 Украинская по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Предыстория:

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.

1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска Бондаренко к Зеленскому.

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