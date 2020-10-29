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Секретар РНБО теж розкритикував рішення КС, але назву суду прямо не сказав

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:33

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що деякі державні органи приймають антиконституційні рішення, які несуть загрозу нацбезпеці, але не наважується назвати ці органи.

Джерело: Facebook-сторінка секретаря РНБО Олексія Данілова

Пряма мова: "Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України".

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.
  • НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.

Українська правда
Теми: КСКонституціясудРНБО


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