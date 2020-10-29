Секретар РНБО теж розкритикував рішення КС, але назву суду прямо не сказав

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що деякі державні органи приймають антиконституційні рішення, які несуть загрозу нацбезпеці, але не наважується назвати ці органи.

Джерело: Facebook-сторінка секретаря РНБО Олексія Данілова

Пряма мова: "Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України".

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