Секретар РНБО теж розкритикував рішення КС, але назву суду прямо не сказав
Четвер, 29 жовтня 2020, 10:33
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що деякі державні органи приймають антиконституційні рішення, які несуть загрозу нацбезпеці, але не наважується назвати ці органи.
Джерело: Facebook-сторінка секретаря РНБО Олексія Данілова
Пряма мова: "Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України".
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
- НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.
- НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.
Українська правда