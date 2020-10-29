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Секретарь СНБО также раскритиковал решение КС, но суд прямо не назвал

Четверг, 29 октября 2020, 09:33
Секретарь СНБО также раскритиковал решение КС, но суд прямо не назвал

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины".

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • НАПК отметило, что двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно.
  • НАБУ сообщило, что из-за решения КС придется закрыть 110 дел.

Украинская правда
Темы: КСКонституциясудСНБО
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