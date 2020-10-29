Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины".

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