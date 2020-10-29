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Секретарь СНБО: некоторые госорганы принимают антиконституционные решения

Четверг, 29 октября 2020, 10:33

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины".

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • НАПК отметило, что двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно.
  • НАБУ сообщило, что из-за решения КС придется закрыть 110 дел.

Украинская правда
Темы: КСКонституциясудСНБО


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