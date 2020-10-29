Секретарь СНБО также раскритиковал решение КС, но суд прямо не назвал
Четверг, 29 октября 2020, 09:33
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.
Источник: Facebook-страница Данилова
Прямая речь: "Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины".
Предыстория:
- 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
- НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
- НАПК отметило, что двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно.
- НАБУ сообщило, что из-за решения КС придется закрыть 110 дел.
Украинская правда