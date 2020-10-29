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Лукашенко змінив голову МВС

Четвер, 29 жовтня 2020, 11:10
belta.by

Новим міністром внутрішніх справ Білорусі призначено колишнього начальника поліції Мінська Івана Кубрака, а колишній міністр Юрій Караєв став помічником Олександра Лукашенка у Гродненській області.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода", "Белта"

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 жовтня "призначив" Івана Кубракова міністром внутрішніх справ, раніше той очолював ГУВС Мінського міськвиконкому.

 
Радыё Свабода - Беларусь

Крім того, Лукашенко "призначив" нових помічників у трьох областях: Валерій Вакульчик став помічником "президента Білорусі" - інспектором по Брестській області. Юрій Караєв - по Гродненській області, Олександр Барсуков - у Мінську.

Пряма мова Лукашенка: "Публічно хочу довести до всіх присутніх: мною прийнято кадрове рішення і ви втрьох прямуєте не те що на особливо небезпечні ділянки, але дуже відповідальні ділянки нашої країни. У зв'язку з тими подіями, перш за все, які відбулися, - вони ще не закінчені, ми ще не знаємо, у що це може вилитися.

Чому ви? Ви люди військові, обізнані, вас не треба вводити в курс справи і вчити".

Інші подробиці: Лукашенко доручив голові Ради Республіки Національних зборів Наталії Кочановій удосконалити нормативно-правову базу щодо помічників, щоб їх повноваження стали ширшими.

За його словами, важливо контролювати підбір кадрів і їхню діяльність - "від голови сільської ради, керівника підприємства до губернатора".

Лукашенко додав, що "контакт із губернатором - це дуже тонка робота", але у Караєва, Вакульчика й Барсукова є необхідний досвід.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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