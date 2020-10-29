Лукашенко змінив голову МВС

Новим міністром внутрішніх справ Білорусі призначено колишнього начальника поліції Мінська Івана Кубракова, а колишній міністр Юрій Караєв став помічником Олександра Лукашенка у Гродненській області.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода", "Белта"

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 жовтня "призначив" Івана Кубракова міністром внутрішніх справ, раніше той очолював ГУВС Мінського міськвиконкому.

Лукашенко пояснив, що хоче створити "сплав досвіду, відданості, патріотизму, таланту", аби був "хороший кулак" для Мінська, в якому проблемна ситуація.

Крім того, Лукашенко "призначив" нових помічників у трьох областях: Валерій Вакульчик став помічником "президента Білорусі" - інспектором по Брестській області. Юрій Караєв - по Гродненській області, Олександр Барсуков - у Мінську.

Пряма мова Лукашенка: "Публічно хочу довести до всіх присутніх: мною прийнято кадрове рішення і ви втрьох прямуєте не те що на особливо небезпечні ділянки, але дуже відповідальні ділянки нашої країни. У зв'язку з тими подіями, перш за все, які відбулися, - вони ще не закінчені, ми ще не знаємо, у що це може вилитися.

Чому ви? Ви люди військові, обізнані, вас не треба вводити в курс справи і вчити".

Інші подробиці: Лукашенко доручив голові Ради Республіки Національних зборів Наталії Кочановій удосконалити нормативно-правову базу щодо помічників, щоб їх повноваження стали ширшими.

За його словами, важливо контролювати підбір кадрів і їхню діяльність - "від голови сільської ради, керівника підприємства до губернатора".

Лукашенко додав, що "контакт із губернатором - це дуже тонка робота", але у Караєва, Вакульчика й Барсукова є необхідний досвід.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко змінив керівника силового відомства, хоча його владу частина громадян країни не визнає. Відбувається це на тлі рішення жорсткіше реагувати на протести й страйки, а також на тлі заяви Лукашенка, що він особисто наказав розігнати учасників мирної акції у Мінську 25 жовтня.

Нагадаємо: У Білорусі з дня виборів президента, з 9 серпня, тривають масові акції протесту проти Лукашенка та за нові чесні вибори. 26 жовтня в Білорусі почалися страйки на підприємствах та серед студентів. Деяких учасників страйку звільнили чи відрахували.