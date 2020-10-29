Лукашенко сменил главу МВД

Новым министром внутренних дел Беларуси назначен бывший начальник полиции Минска Иван Кубраков, а бывший министр Юрий Караев стал помощником Александра Лукашенко в Гродненской области.

Источник: белорусское "Радио Свобода", "Белта"

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября "назначил" Ивана Кубракова министром внутренних дел, ранее тот возглавлял ГУВД Минского горисполкома.

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Кроме того, Лукашенко "назначил" новых помощников в трех областях: Валерий Вакульчик стал помощником "президента Беларуси" - инспектором по Брестской области. Юрий Караев - по Гродненской области, Александр Барсуков - в Минске.

Прямая речь Лукашенко: "Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли - они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться.

Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить".

Другие подробности: Лукашенко поручил главе Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников, чтобы их полномочия стали шире.

По его словам, важно контролировать подбор кадров и их деятельность - "от председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора".

Лукашенко добавил, что "контакт с губернатором - это очень тонкая работа", но у Караева, Вакульчика и Барсукова есть необходимый опыт.

Почему это важно: Александр Лукашенко сменил руководителя силового ведомства, хотя его власть часть граждан страны не признает. Происходит это на фоне решения жестче реагировать на протесты и забастовки, а также на фоне заявления Лукашенко, что он лично приказал разогнать участников мирной акции в Минске 25 октября.

Напомним: В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против Лукашенко и за новые честные выборы. 26 октября в Беларуси начались забастовки на предприятиях и среди студентов. Некоторых участников забастовки уволили или отчислили.