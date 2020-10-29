Лукашенко сменил главу МВД

Новым министром внутренних дел Беларуси назначен бывший начальник полиции Минска Иван Кубраков, а бывший министр Юрий Караев стал помощником Александра Лукашенко в Гродненской области.

Источник: белорусское "Радио Свобода", "Белта"

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября "назначил" Ивана Кубракова министром внутренних дел, ранее тот возглавлял ГУВД Минского горисполкома.

Лукашенко объяснил, что хочет создать "сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта", чтобы был "хороший кулак" для Минска, в котором проблемная ситуация.

Кроме того, Лукашенко "назначил" новых помощников в трех областях: Валерий Вакульчик стал помощником "президента Беларуси" - инспектором по Брестской области. Юрий Караев - по Гродненской области, Александр Барсуков - в Минске.

Прямая речь Лукашенко: "Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли - они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться.

Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить".

Другие подробности: Лукашенко поручил главе Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников, чтобы их полномочия стали шире.

По его словам, важно контролировать подбор кадров и их деятельность - "от председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора".

Лукашенко добавил, что "контакт с губернатором - это очень тонкая работа", но у Караева, Вакульчика и Барсукова есть необходимый опыт.

Почему это важно: Александр Лукашенко сменил руководителя силового ведомства, хотя его власть часть граждан страны не признает. Происходит это на фоне решения жестче реагировать на протесты и забастовки, а также на фоне заявления Лукашенко, что он лично приказал разогнать участников мирной акции в Минске 25 октября.

Напомним: В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против Лукашенко и за новые честные выборы. 26 октября в Беларуси начались забастовки на предприятиях и среди студентов. Некоторых участников забастовки уволили или отчислили.