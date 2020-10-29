Найбільше голосів на виборах до Харківської обласної ради набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків" – 30,1%.

Джерело: член комісії Ірина Іщенко, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Іщенко: "Станом на 11:00 обласна виборча комісія отримала 27 з 56 протоколів із виборів до Харківської обласної ради. За результатами обробки 22 протоколів, причому дані вже оброблені та внесені до електронної системи, найбільше голосів - 30,1% - набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків". Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 24,1%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,5%, "Слуга народу" - 15,0%".

Деталі: За її словами, інші партії не набирають 5%. Зокрема, "Європейська солідарність" - 4,7%, "Партія Шарія" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,1%, "Наш край" - 1,0%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%, "Акцент" - 0,4%.

Іщенко зазначала, що орієнтовна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні - 325 506 людей.

Недійсних бюлетенів близько 7%. Протоколи трьох ТВК обласна комісія направила на доопрацювання. Наразі опрацювали понад 31% голосів.

Нагадаємо: У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

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