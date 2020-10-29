Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія Кернеса набирає 30% на виборах до Харківської облради – член комісії

Четвер, 29 жовтня 2020, 17:29
Партія Кернеса набирає 30% на виборах до Харківської облради – член комісії

Найбільше голосів на виборах до Харківської обласної ради набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків" – 30,1%.

Джерело: член комісії Ірина Іщенко, яку цитує "Укрінформ", джерела "Української правди" зі штабу "Слуга народу"

Пряма мова Іщенко: "Станом на 11:00 обласна виборча комісія отримала 27 з 56 протоколів із виборів до Харківської обласної ради. За результатами обробки 22 протоколів, причому дані вже оброблені та внесені до електронної системи, найбільше голосів - 30,1% - набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків". Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 24,1%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,5%, "Слуга народу" - 15,0%".

Деталі: За її словами, інші партії не набирають 5%. Зокрема, "Європейська солідарність" - 4,7%, "Партія Шарія" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,1%, "Наш край" - 1,0%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%, "Акцент" - 0,4%.

Іщенко зазначала, що орієнтовна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні - 325 506 людей.

Недійсних бюлетенів близько 7%. Протоколи трьох ТВК обласна комісія направила на доопрацювання. Наразі опрацювали понад 31% голосів.

Upd. За даними джерел "УП", партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" набирає 8% в області.

Нагадаємо: У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесвибориХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Кернес
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА
Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: