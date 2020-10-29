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Партия Кернеса набирает 30% на выборах в Харьковский облсовет

Четверг, 29 октября 2020, 18:29

Больше всего голосов на выборах в Харьковский областной совет набирает "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 30,1%.

Источник: член комиссии Ирина Ищенко, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ищенко: "По состоянию на 11:00 областная избирательная комиссия получила 27 из 56 протоколов по выборам в Харьковский областной совет. По результатам обработки 22 протоколов, причем данные уже обработаны и внесены в электронную систему, больше всего голосов - 30,1% - набирает "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 24,1%, "Блок Светличной" Вместе! " - 16,5%, "Слуга народа" - 15,0% ".

Детали: По ее словам, другие партии не набирают 5%. В частности, "Европейская солидарность" - 4,7%, "Партия Шария" - 2,9%, "За будущее" - 2,5%, "Батькивщина" - 2,1%, "Наш край" - 1,0%, "Победа Пальчевский" - 0,8%, "Акцент" - 0,4%.

Ищенко отметила, что ориентировочное количество избирателей, принявших участие в голосовании - 325 506 человек.

Недействительных бюллетеней около 7%. Протоколы трех ТИК областная комиссия направила на доработку. Сейчас проработали более 31% голосов.

Напомним: В Харьковском горсовете 26 октября сообщили, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах-2020.

В пресс-службе горсовета отметили, что по результатам экзит-полов, Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Узнать больше: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Темы: КернесвиборыХарьковская область


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