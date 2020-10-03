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Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ в Ірані

Субота, 3 жовтня 2020, 18:35
Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ в Ірані

Канада формує власну групу судово-медичних експертів для вивчення доказів і інформації про збиття українського літака МАУ біля Тегерану в січні цього року.

Про це повідомило МЗС Канади на запит агентства The Associated Press, пише "Європейська правда".

За інформацією МЗС Канади, команда збере, систематизує і проаналізує всю доступну інформацію, докази і розвідувальні дані про катастрофу 8 січня, а також проконсультує уряд Канади щодо достовірності цієї інформації.

"Це ще один крок до розкриття правди, притягнення іранського режиму до відповідальності і пошуку справедливості для сімей жертв. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися справедливості", - йдеться в заяві Шампаня, яку отримало агентство.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спочатку Іран заперечував відповідальність за авіакатастрофу, перш ніж визнати, що Boeing 737-800 впав після попадання двох іранських ракет.

Розшифровка "чорних скриньок" літака у Франції підтвердила факт незаконного втручання в літак. 

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКанадаІран
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