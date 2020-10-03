Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канада проверит достоверность экспертизы сбивания самолета МАУ в Иране

Суббота, 3 октября 2020, 18:35

Канада формирует собственную группу судебно-медицинских экспертов для изучения доказательств и информации о сбивании украинского самолета МАУ у Тегерана в январе этого года.

Об этом сообщил МИД Канады на запрос агентства The Associated Press, пишет "Европейская правда".

По информации МИД Канады, команда соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января, а также проконсультирует правительство Канады о достоверности этой информации.

"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости", - говорится в заявлении Шампаня, которое получило агентство.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сначала Иран отрицал ответственность за авиакатастрофу, прежде чем признать, что Boeing 737-800 упал после попадания двух иранских ракет.

Расшифровка "черных ящиков" самолета во Франции подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанадаИран


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам

COVID-19: Порошенко госпитализировали

обновленоПожары в Луганской области: нашли останки еще четырех погибших

Выборы в ВР на 208 округе: полиция разоблачила скупку голосов

Командование Воздушных сил о заявлении Кучера: ложь и манипуляция

COVID-19: в Украине антирекорды по количеству новых случаев и смертей

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях - посол
Канада требует от Ирана детального расследования катастрофы самолета МАУ
Катастрофа МАУ в Иране: Украина потребует гарантий неповторения
Последние новости
18:35
Канада проверит достоверность экспертизы сбивания самолета МАУ в Иране
18:15
фотоПод Офис президента принесли тыквы для Шкарлета
17:52
В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с болельщиками
17:44
Крупнейшая нефтяная сделка с начала пандемии: Noble Energy Inc. проведет слияние с Chevron Corp
17:35
В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина
17:15
SkyUp отменила рейсы Киев-Ереван
16:49
Заморская территория Франции проведет второй референдум о независимости
16:30
Lamborghini продала рекордное количество автомобилей
16:18
Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам
15:47
ЦИК не пустила Зеленских и Филимоновых на выборы в Одессе
Все новости...