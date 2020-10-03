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Канада проверит достоверность экспертизы сбивания самолета МАУ в Иране

Суббота, 3 октября 2020, 18:35
Канада проверит достоверность экспертизы сбивания самолета МАУ в Иране

Канада формирует собственную группу судебно-медицинских экспертов для изучения доказательств и информации о сбивании украинского самолета МАУ у Тегерана в январе этого года.

Об этом сообщил МИД Канады на запрос агентства The Associated Press, пишет "Европейская правда".

По информации МИД Канады, команда соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января, а также проконсультирует правительство Канады о достоверности этой информации.

"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости", - говорится в заявлении Шампаня, которое получило агентство.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сначала Иран отрицал ответственность за авиакатастрофу, прежде чем признать, что Boeing 737-800 упал после попадания двух иранских ракет.

Расшифровка "черных ящиков" самолета во Франции подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанадаИран
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