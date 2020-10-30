Впродовж доби президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради невідкладний законопроєкт із робочою назвою "Про відновлення довіри до конституційного судочинства" з метою зміни складу Конституційного суду. Останнє неможливо без згоди на те КС.

Джерело: "Дзеркало тижня" із посиланням на джерело в Офісі президента

Деталі: За словами співрозмовника ZN.ua, проєкт закону очікується зранку 30 жовтня. Наразі ще не сформована точна назва законопроєкту. Над ним працює робоча група на чолі із міністром юстиції Денисом Малюською. Можливо, він носитиме назву "Про відновлення довіри до конституційного судочинства" або ж "Про відновлення доброчесності конституційного судочинства".

Джерело видання відзначає, що юридичні консультації з приводу закону тривають на Банковій з вчорашнього дня. Окрім того, президент навіть вислухав думку з цього приводу голови КСУ Олександра Тупицького. Останній був в Офісі ще до засідання РНБО.

Співрозмовник ZN.ua підкреслив, що "Зеленський не бачить іншого варіанту вийти із кризи довіри до судової гілки влади та вирішити геополітичні проблеми, які виникли після рішення КСУ, як зміна його складу".

Водночас президент впевнений, що на його стороні верховенство права, хоча і розуміє, що може вийти за межі закону.

Зазначається, що на запитання щодо початку процедури імпічменту через ініціювання президентом цього закону, джерело ZN.ua відповіло, що такі наслідки на засіданні РНБО не обговорювались.

Довідково: Змінити склад Конституційного суду можна лише за згодою самих суддів. Для цього потрібно щонайменше дві третини від конституційного складу суду.

Водночас Конституція чітко визначає підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками та подання заяви про відставку.

Що передувало: Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через пару годин доступ було відновлено.

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