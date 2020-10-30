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Глава КС - Зеленскому о "сюрпризах": Хотите кнопочный суд?

Пятница, 30 октября 2020, 12:41
Глава КС - Зеленскому о сюрпризах: Хотите кнопочный суд?

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что у президента Владимира Зеленского есть желание создать новый Конституционный суд, который был бы ему подконтролен.

Источник: Тупицкий на брифинге

Прямая речь: "В СНБО говорят, как я из прессы читаю: неизвестно, чего завтра ждать от Конституционного суда Украины. Я задаю себе вопрос: а должно быть известно? Кому должно быть известно, чего ждать завтра от Конституционного суда?

Видимо, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать (властям - ред.). Будут ли эти решения конституционными? Сложно сказать. Тогда надо поменять закон о Конституционном суде, Конституцию поменять.

Конституционный суд можно реформировать, но конституционным способом. Даже принимая новую Конституцию в 2016 году, изменения в Конституцию, Конституционный суд вывели из системы правосудия и выделили в отдельный, 12-й, раздел Конституции. По моему мнению, это правильно. Это была кардинальная реформа. Суд стал балансом над ветвями власти... ".

Детали: Тупицкий отметил, что суд, который теперь хотят заменить полностью, и так постоянно обновляется в соответствии с законодательством. Сейчас есть три свободных вакансиях, а до конца каденции Зеленского должны смениться еще 5 - то есть всего 8 судей КС: "8 провластных могут быть судей, и это нормально".

Он отметил, что то, что КС сейчас имеет 15 судей вместо 18-ти, так как "больше года не заполняются вакансии", - также влияет на работу суда.

Но отметил, что трех судей нет так долго, потому что "идут конкурсы, кто-то хочет своих судей", но назначить судей быстро и невозможно. "Турборежим" в назначении судей приведет к "своему" КС.

Прямая речь: "Цель этого всего - создать нейтральный, послушный, кнопочный суд: нажали кнопку - там дело, поднимите его, рассмотрите, отдыхайте. Отпустили кнопку. Нажали кнопку - снова дело. Тогда все всё знают, не надо и докладывать. Неизвестно, чего завтра ждать от КС? При кнопочной системе все будет спрогнозировано, что и как рассматривает суд.

Этого хотят наши европейские доноры, на что они тратят большие средства? Я сомневаюсь, я имел возможность общаться с ними лично. Я считаю, что их позиция никогда не будет посягать на нынешний состав Конституционного суда, а все остальное - искривление ситуации и использования провокационных действий.

Я даже не обвиняю президента... Но окружение президента - в принципе, я знаю, кто за этим стоит - они делают плохую работу".

Другие подробности: Тупицкий также возмутился, что на заседание Совета национальной безопасности и обороны пригласили главу Национального агентства по предупреждению коррупции, но не пригласили главу КС. Также президент не встретился с ним. "Как принимаются тогда выводы и решения?", - недоумевает он.

Глава КС заявил, что НАПК "разогнало" ситуацию "что все пропало с борьбой с коррупцией". По его словам, это не так, потому что большой блок проблем с коррупцией выделен в отдельное производство - и суд по нему еще решение не принимал: "Это не турборежим".

Этому предшествовало: 29 октября на экстренном заседании СНБО из-за решения КС о неконституционности некоторых антикоррупционных норм президент Владимир Зеленский сказал, что Украина потеряет поддержку партнеров. А самое главное, по его словам: "Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра. Уверены ли вы, что они видят и слышат обратную реакцию общества, что они остановятся". 

Знать больше: Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСЗеленскийСНБО
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