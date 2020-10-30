Глава Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что у президента Владимира Зеленского есть желание создать новый Конституционный суд, который бы отчитывался ему о своих решениях.

Источник: Тупицкий на брифинге

Прямая речь: "В СНБО говорят, как я из прессы читаю: неизвестно, чего завтра ждать от Конституционного суда Украины. Я задаю себе вопрос: а должно быть известно? Кому должно быть известно, чего ждать завтра от Конституционного суда?

Видимо, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать (властям - ред.). Будут ли эти решения конституционными? Сложно сказать. Тогда надо поменять закон о Конституционном суде, Конституцию поменять.

Конституционный суд можно реформировать, но конституционным способом. Даже принимая новую Конституцию в 2016 году, изменения в Конституцию, Конституционный суд вывели из системы правосудия и выделили в отдельный, 12-й, раздел Конституции. По моему мнению, это правильно. Это была кардинальная реформа. Суд стал балансом над ветвями власти... ".

Детали: Тупицкий отметил, что суд, который теперь хотят обновить, и так постоянно обновляется в соответствии с законодательством. Сейчас есть три свободных вакансиях, а до конца каденции Зеленского должны смениться еще 5 - то есть всего 8 судей КС: "8 провластных могут быть судей, и это нормально".

Он отметил, что то, что КС сейчас имеет 15 судей вместо 18-ти, так как "больше года не заполняются вакансии", - также влияет на работу суда.

Тупицкий также возмутился, что на заседание Совета национальной безопасности и обороны пригласили главу НАПК, но не пригласили главу КС: "Как принимаются тогда выводы и решения?".

Глава КС заявил, что НАПК "разогнало" ситуацию "что все пропало с борьбой с коррупцией". По его словам, это не так, потому что большой блок проблем с коррупцией выделен в отдельное производство - и суд по нему еще решение не принимал: "Это не турборежим".

Этому предшествовало: 29 октября на экстренном заседании СНБО из-за решения КС о неконституционности некоторых антикоррупционных норм президент Владимир Зеленский сказал, что Украина потеряет поддержку партнеров. А самое главное, по его словам: "Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра. Уверены ли вы, что они видят и слышат обратную реакцию общества, что они остановятся".