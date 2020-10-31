Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада

Конституційний Суд України планує в закритому режимі розглянути 3 листопада справу щодо конституційності закону про мову.

Джерело: проєкт порядку денного засідань КСУ

Дослівно: "Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)".

Деталі: Початок розгляду запланований на 10 годину ранку.

Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Нардепи, які звернулись до КС з конституційним поданням, вказали, що закон про мову не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".

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