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Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада

Субота, 31 жовтня 2020, 20:58

Конституційний Суд України планує в закритому режимі розглянути 3 листопада справу щодо конституційності закону про мову.

Джерело: проєкт порядку денного засідань КСУ

Дослівно: "Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)".

Деталі: Початок розгляду запланований на 10 годину ранку.

Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нардепи, які звернулись до КС з конституційним поданням, вказали, що закон про мову не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".

Передісторія:

  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 20 травня члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Українська правда
Теми: моваКСКонституція


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