Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада
Конституційний Суд України планує в закритому режимі розглянути 3 листопада справу щодо конституційності закону про мову.
Джерело: проєкт порядку денного засідань КСУ
Дослівно: "Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)".
Деталі: Початок розгляду запланований на 10 годину ранку.
Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Нардепи, які звернулись до КС з конституційним поданням, вказали, що закон про мову не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".
Передісторія:
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
- 20 травня члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.