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Добкін передумав іти в мери Харкова

Неділя, 4 жовтня 2020, 17:13
Facebook Добкіна

Ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь чинного мера Геннадія Кернеса.

Джерело: Добкін у Telegram, Суспільне

Дослівно Добкін: "Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він іде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку. Завдання любити Харків і працювати для людей ніхто не скасовував".

Деталі: Як підтвердила Суспільному голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова, Добкін написав заяву про скасування реєстрації "за власним бажанням".

Що передувало: Про участь у кампанії колишній мер Харкова та ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін заявив 23 вересня. Раніше він заявляв, що буде балотуватися в мери Києва.

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Передісторія:

  • 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 
  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
  • 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.

Українська правда
Теми: ХарківвибориДобкінКернес


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