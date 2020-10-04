Добкін передумав іти в мери Харкова

Ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь чинного мера Геннадія Кернеса.

Джерело: Добкін у Telegram, Суспільне

Дослівно Добкін: "Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він іде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку. Завдання любити Харків і працювати для людей ніхто не скасовував".

Деталі: Як підтвердила Суспільному голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова, Добкін написав заяву про скасування реєстрації "за власним бажанням".

Що передувало: Про участь у кампанії колишній мер Харкова та ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін заявив 23 вересня. Раніше він заявляв, що буде балотуватися в мери Києва.

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Передісторія: