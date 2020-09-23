Добкін зібрався стати мером Харкова і побажав Кернесу одужати від COVID-19

Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін передумав балотуватися у Києві і заявив, що буде боротися за крісло мера Харкова на виборах восени 2020 року.

Джерело: Telegram-канал Добкіна

Пряма мова: "Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови.

Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова".

Деталі: Крім того, Добкін звернувся до жителів Києва, адже ще в липні 2020 говорив, що буде боротися за крісло глави Києва: "Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!".

Передісторія: