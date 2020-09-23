Добкін зібрався стати мером Харкова і побажав Кернесу одужати від COVID-19
Середа, 23 вересня 2020, 14:31
Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін передумав балотуватися у Києві і заявив, що буде боротися за крісло мера Харкова на виборах восени 2020 року.
Джерело: Telegram-канал Добкіна
Пряма мова: "Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови.
Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова".
Деталі: Крім того, Добкін звернувся до жителів Києва, адже ще в липні 2020 говорив, що буде боротися за крісло глави Києва: "Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!".
Передісторія:
- 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
- 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.
Українська правда