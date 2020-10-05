Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія повертає "масковий режим" у громадському транспорті

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:12

Латвія з середи, 7 жовтня, повертає зобов’язання носити маску у громадському транспорті.

Про це повідомляє литовське Delfi, пише "Європейська правда".

З цього дня пасажири, за винятком дітей віком до 13 років, повинні одягати маску, що закриває ніс і рот. Виняток зробили також для людей, які не можуть повноцінно рухати однією з рук чи за станом здоров’я мають проблеми з координацією рухів, людей з психічними розладами тощо. 

За рішенням уряду, обмеження запроваджують поки на один місяць - до 6 листопада включно, сподіваючись таким чином сповільнити зростання кількості заражень та уникнути жорсткіших карантинних заборон.

Наприкінці цього терміну планують подивитися, як обмеження вплинуло на статистику захворюваності. Якщо кількість заражень стабілізується або зменшиться, "масковий режим" можуть знову скасувати, але якщо піде вгору - не виключають наступних обмежень.

Протягом останнього тижня у Латвії зареєстрували найбільші показники нових заражень за увесь час епідемії, найбільший 30 вересня - 95 випадків. За останню добу повідомили про 40 нових хворих та одного померлого.

З початку епідемії у Латвії зареєстрували 2126 підтверджених заражень коронавірусом та 39 смертей, 1307 хворих вже одужали. За цей час здійснили близько 337 тисяч тестів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛатвіякоронавірусCovid-2019карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Латвія
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: