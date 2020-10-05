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Латвія повертає "масковий режим" у громадському транспорті

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:12

Латвія з середи, 7 жовтня, повертає зобов’язання носити маску у громадському транспорті.

Про це повідомляє литовське Delfi, пише "Європейська правда".

З цього дня пасажири, за винятком дітей віком до 13 років, повинні одягати маску, що закриває ніс і рот. Виняток зробили також для людей, які не можуть повноцінно рухати однією з рук чи за станом здоров’я мають проблеми з координацією рухів, людей з психічними розладами тощо. 

За рішенням уряду, обмеження запроваджують поки на один місяць - до 6 листопада включно, сподіваючись таким чином сповільнити зростання кількості заражень та уникнути жорсткіших карантинних заборон.

Наприкінці цього терміну планують подивитися, як обмеження вплинуло на статистику захворюваності. Якщо кількість заражень стабілізується або зменшиться, "масковий режим" можуть знову скасувати, але якщо піде вгору - не виключають наступних обмежень.

Протягом останнього тижня у Латвії зареєстрували найбільші показники нових заражень за увесь час епідемії, найбільший 30 вересня - 95 випадків. За останню добу повідомили про 40 нових хворих та одного померлого.

З початку епідемії у Латвії зареєстрували 2126 підтверджених заражень коронавірусом та 39 смертей, 1307 хворих вже одужали. За цей час здійснили близько 337 тисяч тестів.

Теми: ЛатвіякоронавірусCovid-2019карантин


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