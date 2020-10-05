Мер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією
Понеділок, 5 жовтня 2020, 22:51
Мера Умані Олександра Цебрія шпиталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.
Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook
Пряма мова Цебрія: "З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації".
Деталі: Він знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Цебрію зробили тест на COVID-19.
Передісторія:
- 17 серпня Цебрій заявляв, що готовий заблокувати в'їзди до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана – під час карантину.
- Цебрій провів ніч на 18 серпня біля входу до будівлі Офісу президента, щоб добитися заборони паломництва хасидів до Умані.
- 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
- Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.
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Нагадаємо:
- 26 вересня Цебрій заявляв, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.
- Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.
- 29 вересня ЦВК розглянула прохання Черкаської обласної організації політичної партії "Пропозиція" скасувати постанову уманського міськвиборчкому про відмову в реєстрації чинного мера Цебрія, адже йому відмовили в реєстрації через неточності в документах, які не заважають зрозуміти зміст даних і можуть бути усунені.
- 1 октября Уманська ТВК зареєструвала Цебрия.
Роман Петренко, УП