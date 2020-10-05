Мер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія шпиталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook

Пряма мова Цебрія: "З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації".

Деталі: Він знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Цебрію зробили тест на COVID-19.

Нагадаємо: