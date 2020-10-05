Мер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія шпиталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook

Пряма мова Цебрія: "З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації".

Деталі: Він знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Цебрію зробили тест на COVID-19.

Передісторія:

17 серпня Цебрій заявляв, що готовий заблокувати в'їзди до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана – під час карантину.

Цебрій провів ніч на 18 серпня біля входу до будівлі Офісу президента, щоб добитися заборони паломництва хасидів до Умані.

25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

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