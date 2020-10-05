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Мер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією

Понеділок, 5 жовтня 2020, 22:51
Мер Умані потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія шпиталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Джерело: Цебрій у відеозверненні в Facebook

Пряма мова Цебрія: "З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації".

Деталі: Він знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Цебрію зробили тест на COVID-19.

Передісторія:

  • 17 серпня Цебрій заявляв, що готовий заблокувати в'їзди до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана – під час карантину.
  • Цебрій провів ніч на 18 серпня біля входу до будівлі Офісу президента, щоб добитися заборони паломництва хасидів до Умані.
  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Читайте також: Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Нагадаємо:

  • 26 вересня Цебрій заявляв, що територіальна виборча комісія позбавила його можливості балотуватися на посаду міського голови на виборах 25 жовтня.
  • Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.
  • 29 вересня ЦВК розглянула прохання Черкаської обласної організації політичної партії "Пропозиція" скасувати постанову уманського міськвиборчкому про відмову в реєстрації чинного мера Цебрія, адже йому відмовили в реєстрації через неточності в документах, які не заважають зрозуміти зміст даних і можуть бути усунені.
  • 1 октября Уманська ТВК зареєструвала Цебрия.

Роман Петренко, УП
Теми: Уманькоронавірус
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