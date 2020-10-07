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Степанов розповів, що допоможе подолати черги на тестування щодо COVID

Середа, 7 жовтня 2020, 10:22
Степанов розповів, що допоможе подолати черги на тестування щодо COVID

Міністерство охорони здоров’я домовляється з приватними лабораторіями, аби ті проводили тести на COVID-19 за державний кошт, а також планує незабаром використовувати українські тести та швидкі тести "на антигени".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За попередню добу загалом було здійснено  59 189 тестувань, із них 32 376 методом ПЛР, а також 26 813 методом ІФА. Це теж рекордна кількість тестів ПЛР...

Я розумію, що кількість тестувань, які ми робимо, виходячи з сьогоднішньої кількості захворівших, виходячи з динаміки, з якою розповсюджується коронавірусну хвороб, – недостатня. Ми і надалі її збільшуємо звозимо і встановлюємо відповідне обладнання. На початку епідемії, у перших числах квітня, ми робили 200 (ПЛР) тестів на добу – а зараз це 32 тисяч. Це не межа".

Деталі: Степанов констатував, що в Україні є регіони, в яких є затримки з тестуванням. Напружена ситуація в Донецькій, Харківській, Одеській областях. За словами міністра, звідти тести возять в інші лабораторії, які мають відповідні потужності і які "працюють в нуль", без залишків: у Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Кіровоградську області.

Пряма мова: "На наступному засіданні уряду за нашою пропозицією буде винесено рішення – ми залучаємо максимально приватні лабораторії для того, щоб вони за нашим замовленням (робили ПЛР-тести)… Ми провели перемовини, і деякі погоджуються працювати – щоб держава сплачувала їм тести ПЛР, а вони будуть робити відповідне тестування.

Я розумію обурення деяких наших громадян, що вони чекають декілька днів результату тесту ПЛР… Але хочу наголосити, що ми збудували цю систему з нуля. І ми і далі будемо  нарощувати ці кількості. Мета – щоб наші можливості повністю перекривали потреби країни.

Зараз ми вийшли на більше 30 тисяч тестувань. ми хочемо, щоб до грудня це було не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних закладах.  

Крім того, в нас є ще один метод, який ми запроваджуємо, він тільки з’явився у світі – це так званий тест на антиген. Що таке антиген? Це сам вірус, який попадає в організм – і ми дуже швидко зможемо зробити тестування і побачити, що з людиною, а далі вже робити ПЛР-тест.

Крім того, ще одна розробка тестів, які зараз проходять верифікацію, – і ми збираємося це запускати в роботу, – це українські тести. Усе це, я думаю, найближчими тижнями суттєво збільшить кількість тестувань – і зменшить ці черги".

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019медицинаСтепановМОЗ
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