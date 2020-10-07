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Степанов рассказал, что поможет преодолеть очереди на тестирование по COVID

Среда, 7 октября 2020, 10:22

Министерство здравоохранения договаривается с частными лабораториями, чтобы те проводили тесты на COVID-19 за государственный счет, а также планирует вскоре использовать украинские тесты и быстрые тесты "на антигены".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За минувшие сутки в целом было осуществлено 59 189 тестирований, из них 32 376 методом ПЦР, а также 26 813 методом ИФА. Это тоже рекордное количество тестов ПЦР...

Я понимаю, что количество тестирований, которые мы делаем, исходя из сегодняшнего количества заболевших, исходя из динамики, с которой распространяется коронавирусная болезнь, - недостаточно. Мы и в дальнейшем ее увеличиваем, доставляем и устанавливаем соответствующее оборудование. В начале эпидемии, в первых числах апреля, мы делали 200 (ПЦР) тестов в сутки – а сейчас это 32 тысяч. Это не предел".

Детали: Степанов констатировал, что в Украине есть регионы, в которых есть задержки с тестированием. Напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях. По словам министра, оттуда тесты возят в другие лаборатории, у которых есть соответствующие мощности и которые "работают в ноль", без остатков: в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Кировоградскую области.

Прямая речь: "На следующем заседании правительства по нашему предложению будет принято решение – мы привлекаем максимально частные лаборатории для того, чтобы они по нашему заказу (делали ПЦР-тесты)... Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать – чтобы государство платило им за тесты ПЦР, а они будут делать соответствующее тестирование.

Я понимаю возмущение некоторых наших граждан, что они ждут несколько дней результата теста ПЦР... Но хочу подчеркнуть, что мы построили эту систему с нуля. И мы и дальше будем наращивать эти количестве. Цель – чтобы наши возможности полностью покрывали потребности страны.

Сейчас мы вышли на более 30 тысяч тестирований. мы хотим, чтобы до декабря это было не менее 50 тысяч тестов ПЦР, которые будут делаться именно в государственных учреждениях.

Кроме того, у нас есть еще один метод, который мы вводим, он только появился в мире – это так называемый тест на антиген. Что такое антиген? Это сам вирус, который попадает в организм – и мы очень быстро сможем сделать тестирование и увидеть, что с человеком, а дальше уже делать ПЦР-тест.

Кроме того, еще одна разработка тестов, которые сейчас проходят верификацию, – и мы собираемся это запускать в работу, – это украинские тесты. Все это, я думаю, в ближайшие недели существенно увеличит количество тестирований – и уменьшит эти очереди".

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019медицинаСтепановМинздрав


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