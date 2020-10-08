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Тихановська відреагувала на оголошення її у розшук

Четвер, 8 жовтня 2020, 02:07

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на те, що МВС Росії оголосило її у розшук. 

Джерело: "Белсат"

Пряма мова: "Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я в якійсь кримінальній справ у Білорусі, тим паче в Росії".

Довідка: Тиханоська наразі перебуває з візитом у Німеччині. 6 жовтня вона зустрілась з канслеркою ФРН Ангелою Меркель.

Що передувало: 

  • Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.
  • Видання TUT.by припускає, що Росія оголосила Тихановську в розшук слідом за аналогічними діями Білорусі.
  • Пізніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело повідомило, що внесення Тихановської до бази розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав. Кримінальну справу проти неї російські правоохоронні органи не порушували.

Нагадаємо: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

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Теми: БілорусьРосіяТихановська


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