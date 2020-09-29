Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав відправити першого заступника глави делегації України в ТКГ Вітольда Фокіна "знову на пенсію".

Джерело: Аваков в Facebook

Пряма мова Авакова: "Фокін, на війні, якої, як Ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Саур-Могилою і Іловайськом! Мерзотник.

"Їх там немає" - це слова Путіна, а не представника України. Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію ".

Деталі: Глава МВС зазначив, що слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців.

Що було раніше: На засіданні 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу.

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".

За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.

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