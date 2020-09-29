"Махрового ідіота не можна сховати за пенсією": Аваков закликав гнати Фокіна
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав відправити першого заступника глави делегації України в ТКГ Вітольда Фокіна "знову на пенсію".
Джерело: Аваков в Facebook
Пряма мова Авакова: "Фокін, на війні, якої, як Ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Саур-Могилою і Іловайськ! Мерзотник.
"Їх там немає" - це слова Путіна, а не представника України. Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію ".
Деталі: Глава МВС зазначив, що слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців.
Що було раніше: На засіданні 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.
Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу.
Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".
За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
Передісторія:
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
- Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
- Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
- Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий урядООН для проведення там місцевих виборів.
- Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента.