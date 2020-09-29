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Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Вівторок, 29 вересня 2020, 22:44
Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: Єрмак відреагував на слова Фокіна про те, ніби він не бачить доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією: "Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ".

Пряма мова Єрмака: "Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції.

Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру. Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє – армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури. А ще було б непогано, якби Росія забрала ще й свої дипломатичні пастки, у які потрапили представники України у попередні роки, та з якими ми сьогодні змушені розбиратися…

Тристороння контакта група не ухвалює жодних рішень, а є логістичним майданчиком для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами "Нормандського формату". Усі принципові рішення ухвалюються тільки президентом і парламентом та урядом.

Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ".

Що було раніше: На засіданні 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  

За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Фокіна мерзотником та закликав відправити "знову на пенсію".

Передісторія:

  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 
  • Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
  • Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий урядООН для проведення там місцевих виборів.
  • Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента

Українська правда

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