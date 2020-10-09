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Нагірний Карабах: влада Вірменії посилила режим воєнного стану

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 02:37

Влада Вірменії посилила режим воєнного стану, введеного в країні 27 вересня через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі.

Джерело: видання Armenia today з посиланням на рішення уряду.

Деталі: Згідно з рішенням Кабміну, забороняються публікації, що ставлять під сумнів обороноздатність Вірменії і Нагірного Карабаху.

Дослівно: "Посадовим особам органів державного управління і місцевого самоврядування забороняється оприлюднення передач, які критикують, спростовують, ставлять під сумнів ефективність або яким-небудь чином знецінюють діяльність, пов’язану із забезпеченням правового режиму воєнного стану та державної безпеки, в тому числі виступів і публікацій".

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний Карабахцензура
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