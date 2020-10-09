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Балух почав говорити, але нічого не пам'ятає - Геращенко

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:32

Постраждалий колишній політв'язень Кремля Володимир Балух почав говорити, його можуть перевести з реанімації.

Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко, посилаючись на лікарів.

Пряма мова: "Трохи позитиву від лікуючих лікарів В. Балуха:" Пацієнт в свідомості, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Балух


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