Балух почав говорити, але нічого не пам'ятає - Геращенко
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:32
Постраждалий колишній політв'язень Кремля Володимир Балух почав говорити, його можуть перевести з реанімації.
Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко, посилаючись на лікарів.
Пряма мова: "Трохи позитиву від лікуючих лікарів В. Балуха:" Пацієнт в свідомості, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації".
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда