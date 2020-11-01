У Нацагентстві з питань запобігання корупції відреагували на заяву голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президентки GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) Марін Мрчела, які 31 жовтня направили лист до спікера Верховної Ради у якому застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті президентського проєкту закону, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи, варто врахувати, що воно не можливе за умови незмінності рішення КСУ.

Таким чином, у цій ситуації варто врахувати три наступні обставини:

У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:

Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно Конституції України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади.

Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який повертатиме кримінальну відповідальність, чи не автоматично буде вважатися неконституційним, з огляду на це рішення КСУ.

Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.

Згідно Конституції та законів України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні.

Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів.

Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні.

Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, та дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців.

КСУ зазначив про неприпустимість здійснення контролю подання декларацій та конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеційської комісії з аналогічного питання".

Нагадаємо: Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу КСУ України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

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