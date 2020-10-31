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Оновлення складу КС узгоджено з ЄС та послами G7 – Арахамія

Субота, 31 жовтня 2020, 15:36
Оновлення складу КС узгоджено з ЄС та послами G7 – Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

Джерело: Арахамія у своїй колонці на УП

Деталі: 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Пряма мова: "Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також за участі громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає".

Довідково: G7, або Велика сімка – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу – США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Передісторія:  

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Посли країн "Великої сімки" висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений. 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Українська правда

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Теми: КСG7суд
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