Пашинян - про угоду щодо Карабаху: Армія говорила, що треба зупинитися

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що армія наполягала на складанні Вірменією спільної заяви з Росією та Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців.

Джерело: відеозаява Пашиняна у Facebook, "Интерфакс"

Пряма мова: "Я прийняв рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія говорила, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їх вирішення вичерпані, і маємо проблеми...

Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало".

Деталі: За словами Пашиняна, зміст заяви невигідний для вірменської сторони, але якби угода не була підписана, це негативно позначилося б на боєздатності Вірменії.

Голова вірменського уряду вказав також на проблеми у військах. Він, зокрема, сказав про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, про низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.

Цьому передувало: Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ.

Президент невизнаної НКР Араік Арутюнян повідомив, що обговорював заяву з Пашиняном і визнав її способом уникнути подальших жертв і повної втрати території.

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