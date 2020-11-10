Пашинян - про угоду щодо Карабаху: Армія говорила, що треба зупинитися
Голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що армія наполягала на складанні Вірменією спільної заяви з Росією та Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців.
Джерело: відеозаява Пашиняна у Facebook, "Интерфакс"
Пряма мова: "Я прийняв рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія говорила, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їх вирішення вичерпані, і маємо проблеми...
Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало".
Деталі: За словами Пашиняна, зміст заяви невигідний для вірменської сторони, але якби угода не була підписана, це негативно позначилося б на боєздатності Вірменії.
Голова вірменського уряду вказав також на проблеми у військах. Він, зокрема, сказав про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, про низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.
Цьому передувало: Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ.
Президент невизнаної НКР Араік Арутюнян повідомив, що обговорював заяву з Пашиняном і визнав її способом уникнути подальших жертв і повної втрати території.
Передісторія:
- 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
- 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
- У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
- Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабасі завершена: там буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії та Туреччини.
- Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.