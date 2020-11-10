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Пашинян - о соглашении по Карабаху: Армия говорила, что надо остановиться

Вторник, 10 ноября 2020, 11:05

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с Россией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Источник: видеозаявление Пашиняна в Facebook, "Интерфакс"

Прямая речь: "Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы…

Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало".

Детали: По словам Пашиняна, содержание заявления невыгодно для армянской стороны, но если бы соглашение не было подписано, это негативно сказалось бы на боеспособности Армении.

Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

Этому предшествовало: Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян сообщил, что обсуждал заявление с Пашиняном и признал его способом избежать дальнейших жертв и полной потери территории. 

Предыстория: 

  • 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
  • 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска подошли на подступы к Степанакерту.
  • В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.
  • Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена: там будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
  • Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.

Темы: АрменияНагорный КарабахАзербайджанРосcиявойна


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