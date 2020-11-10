Пашинян - о соглашении по Карабаху: Армия говорила, что надо остановиться

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с Россией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Источник: видеозаявление Пашиняна в Facebook, "Интерфакс"

Прямая речь: "Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы…

Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало".

Детали: По словам Пашиняна, содержание заявления невыгодно для армянской стороны, но если бы соглашение не было подписано, это негативно сказалось бы на боеспособности Армении.

Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

Этому предшествовало: Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян сообщил, что обсуждал заявление с Пашиняном и признал его способом избежать дальнейших жертв и полной потери территории.

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