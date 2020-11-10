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Конституційний суд знову не зміг провести засідання

Вівторок, 10 листопада 2020, 14:55
Конституційний суд знову не зміг провести засідання
Sud.ua

Конституційний суд не зміг провести засідання 10 листопада через відсутність кворуму.

Джерело: сайт КС

Деталі: Як свідчить порядок денний, судді зокрема мали продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".

Також у планах було продовження розгляду справи за поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі як об’єкта права власності українського народу.

У повідомленні суду вказано, що кворуму для проведення засідання не було.

Також залишилось без розгляду питання відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 депутатів стосовно спецконфіскації.

Що передувало: 9 листопада Велика палата Конституційного суду відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія:

  • В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.
  • Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.
  • Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.
  • Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців і показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції. Після оприлюднення проєктів рішень частина суддів КС оголосила бойкот. 

Українська правда

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Теми: КС
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