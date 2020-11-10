Конституційний суд знову не зміг провести засідання
Конституційний суд не зміг провести засідання 10 листопада через відсутність кворуму.
Джерело: сайт КС
Деталі: Як свідчить порядок денний, судді зокрема мали продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".
Також у планах було продовження розгляду справи за поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі як об’єкта права власності українського народу.
У повідомленні суду вказано, що кворуму для проведення засідання не було.
Також залишилось без розгляду питання відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 депутатів стосовно спецконфіскації.
Що передувало: 9 листопада Велика палата Конституційного суду відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду
Передісторія:
- В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.
- Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.
- Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.
- Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців і показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції. Після оприлюднення проєктів рішень частина суддів КС оголосила бойкот.