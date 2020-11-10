Конституційний суд знову не зміг провести засідання

Конституційний суд не зміг провести засідання 10 листопада через відсутність кворуму.

Джерело: сайт КС

Деталі: Як свідчить порядок денний, судді зокрема мали продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".

Також у планах було продовження розгляду справи за поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі як об’єкта права власності українського народу.

У повідомленні суду вказано, що кворуму для проведення засідання не було.

Також залишилось без розгляду питання відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 депутатів стосовно спецконфіскації.

Що передувало: 9 листопада Велика палата Конституційного суду відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

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