Конституционный суд снова не смог провести заседание

Конституционный суд не смог провести заседания 10 ноября из-за отсутствия кворума.

Источник: сайт КС

Детали: Как свидетельствует повестка дня, судьи в частности должны были продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".

Также в планах было продолжение рассмотрения дела по представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений Конституции о земле как объекте права собственности украинского народа.

В сообщении суда указано, что кворума для проведения заседания не было.

Также остался без расмотрения вопрос открытия конституционного производства по делу по представлению 47 депутатов относительно спецконфискации.

Что предшествовало: 9 ноября Большая палата Конституционного суда отложила рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.

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