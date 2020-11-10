Конституционный суд снова не смог провести заседание
Конституционный суд не смог провести заседания 10 ноября из-за отсутствия кворума.
Источник: сайт КС
Детали: Как свидетельствует повестка дня, судьи в частности должны были продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".
Также в планах было продолжение рассмотрения дела по представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений Конституции о земле как объекте права собственности украинского народа.
В сообщении суда указано, что кворума для проведения заседания не было.
Также остался без расмотрения вопрос открытия конституционного производства по делу по представлению 47 депутатов относительно спецконфискации.
Что предшествовало: 9 ноября Большая палата Конституционного суда отложила рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.
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Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда
Предыстория:
- В Украине возник кризис на фоне решения Конституционного суда, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу.
- Скандальное решение КС не поддержали судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Василий Лемак и Виктор Колесник.
- Президент Владимир Зеленский призвал председателя КС Александра Тупицкого подать в отставку. Широко обсуждается также возможность решения конфликта политическим путем.
- Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения касательно толкования земельных статей Конституции. Часть судей КС из-за обнародования проектов решений объявила бойкот.