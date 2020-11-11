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КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского"

Среда, 11 ноября 2020, 07:59
КС открыл производство по вопросу о штрафе Зеленского
Офис президента

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

Источник: ответ КС на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу".

Детали: Пленум Верховного суда 18 сентября решил обратиться в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть 1 статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности.

Конституционный суд получил обращение Верховного суда, но дата его рассмотрения еще не определена.

Предыстория:

  • 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией попил кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента, в сетях стали критиковать поведение президента и его окружения в условиях пандемии коронавируса. Зеленский был готов уплатить штраф.
  • 10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента. Всех спутников Зеленского оштрафовали.
  • 22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий"). Хмельницкий суд интересуется, возможно ли привлечь президента к ответственности за административное правонарушение при исполнении полномочий.
  • 18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.

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Темы: КСЗеленскийкарантин
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