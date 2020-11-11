КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского"
Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.
Источник: ответ КС на запрос "Радио Свобода"
Дословно: "Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу".
Детали: Пленум Верховного суда 18 сентября решил обратиться в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть 1 статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности.
Конституционный суд получил обращение Верховного суда, но дата его рассмотрения еще не определена.
Предыстория:
- 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией попил кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента, в сетях стали критиковать поведение президента и его окружения в условиях пандемии коронавируса. Зеленский был готов уплатить штраф.
- 10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента. Всех спутников Зеленского оштрафовали.
- 22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий"). Хмельницкий суд интересуется, возможно ли привлечь президента к ответственности за административное правонарушение при исполнении полномочий.
- 18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.