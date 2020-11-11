КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского"

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

Источник: ответ КС на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу".

Детали: Пленум Верховного суда 18 сентября решил обратиться в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть 1 статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности.

Конституционный суд получил обращение Верховного суда, но дата его рассмотрения еще не определена.

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