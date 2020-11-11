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Резников заболел COVID-19

Среда, 11 ноября 2020, 19:36

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников сообщил о заражении коронавирусом.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. 11 ноября получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка.

Чувствую нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит".

Напомним: 11 ноя положительный результат теста на Covid-19 получил спикер парламента Дмитрий Разумков.

9 ноября президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак получили положительный результат теста на Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусТКГ


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