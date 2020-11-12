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В Одесі поки "помаранчева зона" і додаткових карантинних обмежень не встановлювали

Четвер, 12 листопада 2020, 16:25
В Одесі поки помаранчева зона і додаткових карантинних обмежень не встановлювали

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила, що наразі не затверджувала жодні додаткові карантинні обмеження.

Джерело: секретар штабу Олександр Тиховський, якого цитує "Думська"

Пряма мова Тиховського: "На сьогоднішній день місто Одеса продовжує знаходиться в "помаранчевій" зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня.

Нагадуємо про необхідність дотримання маскового режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми".

Що було раніше: Мер Львова Андрій Садовий назвав "дурницею" запровадження "карантину вихідного дня" і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть, а його опонент кандидат в мери Львова народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка вимагає скликати комісію з надзвичайних ситуацій і сесію Львівської міської ради

Передісторія:

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Теми: Одесакарантинкоронавірус
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