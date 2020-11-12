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В Одессе пока "оранжевая зона" и дополнительных карантинных ограничений не устанавливали

Четверг, 12 ноября 2020, 17:25

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, в том числе и "карантин выходного дня", введенный Кабмином.

Источник: секретарь штаба Александр Тиховский, которого цитирует "Думская"

Прямая речь Тиховского: "На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября.

Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми".

Что было раньше: Мэр Львова Андрей Садовый назвал "глупостью" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать, а его оппонент кандидат в мэры Львова нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка требует созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям и сессию Львовского городского совета.

Предыстория: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: Одессакарантинкоронавирус


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