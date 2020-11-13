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ВООЗ розгляне російську вакцину від коронавірусу 

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:12

Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговори з російським інститутом, який розробив вакцину "Sputnik V" проти COVID-19, щодо потенційного внесення до списку рекомендованих для використання у надзвичайних ситуаціях. 

Джерело: "Reuters" із посиланням на ВООЗ

Деталі: У Росії заявили, що їхня вакцина ефективна на 92%.

ВООЗ зв’язалася з російським Науково-дослідним інститутом епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії, який висловив зацікавленість у подачі заявки на включення вакцини до списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.

Якщо вакцина відповідатиме критеріям організації, про це оголосять.

Надаючи перелік вакцин для екстреного використання, ВООЗ фактично рекомендує його використання державам-членам. Ця процедура спрощує використання нових, неліцензованих вакцин та препаратів у надзвичайних ситуаціях.

ВООЗ підтримує прискорену розробку вакцин для припинення пандемії, проте жодна експериментальна вакцина ще не пройшла попередню кваліфікацію.

Список препаратів для екстреного використання в рамках пандемії ВООЗ ще не склала.

Цьому передувало: Росія першою заявила про розробку вакцини від коронавірусу нового типу SARS CoV 2 і, посилаючись на проміжні результати випробувань, стверджує її ефективність у 92% випадків застосування. 

Однак у деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Sputnik V", виявили коронавірус, також заразилися троє щеплених медиків.

9 листопада американська фармакологічна компанія Pfizer, яка працює над вакциною спільно з німецькою компанією BionTECH, заявила, що проміжний аналіз свідчить про 90% ефективності їхньої вакцини BNT162b2, хоча 94 учасники випробувань із 43 тисяч захворіли на Covid-19.

Однак американо-німецьку вакцину треба транспортувати при температурі -70°.



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